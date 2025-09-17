Jornada de caracterización en el barrio San Bernardo de Asís liderada por OAGRD

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD), en articulación con la Cruz Roja Colombiana Seccional Bolívar, adelanta una jornada de caracterización comunitaria en el barrio San Bernardo de Asís.

Durante tres días consecutivos, los equipos han recorrido el territorio casa a casa, conversando con las familias y levantando información clave para fortalecer el Conocimiento del Riesgo, área estratégica que orienta decisiones de prevención, reducción y preparación ante emergencias.

“El propósito de estas jornadas es conocer de primera mano las condiciones del barrio, identificar amenazas, vulnerabilidades y capacidades. Con información confiable podremos priorizar intervenciones para proteger la vida y el patrimonio”, señaló Daniel Vargas, director de la OAGRD.

“Al escuchar directamente a los habitantes de San Bernardo de Asís, acercamos la gestión del riesgo a las necesidades del territorio. El conocimiento del riesgo es la base para planear obras de mitigación y procesos de preparación comunitaria”, agregó Vargas.

Estas acciones se desarrollan en línea con las directrices del alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, quien ha reiterado la importancia de la articulación interinstitucional y del trabajo cercano con las comunidades para cuidar el bienestar de las familias cartageneras.

La información recolectada será sistematizada y socializada con la comunidad para orientar planes barriales de gestión del riesgo, mapas comunitarios y rutas de atención que permitan anticiparse a las emergencias y fortalecer la resiliencia del sector.

La OAGRD y la Cruz Roja Colombiana Seccional Bolívar reafirman su compromiso con un trabajo técnico, participativo y transparente, e invitan a la comunidad de San Bernardo de Asís a mantener su colaboración durante las visitas.