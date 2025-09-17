Inscripción de cédulas crece 46% rumbo a 2026: Meta y Norte de Santander, con cifras atípicas

En cinco ciudades de Boyacá se instalaron los puntos de inscripción de cédulas por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil

Colombia

La Misión de Observación Electoral (MOE) presentó el cuarto informe sobre el proceso de inscripción de cédulas para las elecciones nacionales de 2026.

Con corte al 8 de septiembre de 2025 se registraron 168.562 inscripciones: 150.974 en Colombia y 17.588 en consulados en el exterior. La cifra actual es 46,4% mayor a la reportada en el mismo periodo del calendario electoral de 2022, cuando se habían inscrito 115.111 ciudadanos.

¿Cuáles son las tasas nacionales y regionales?

La tasa nacional de inscripción se ubica en 4,58 por cada mil habitantes adultos. Sin embargo, algunos departamentos presentan niveles muy superiores:

• Meta: 13,41 inscritos por cada mil habitantes.

• Norte de Santander: 9,50.

• Vaupés: 7,49.

¿Qué municipios tienen cifras atípicas?

Entre los casos más llamativos se encuentran:

• Puerto Gaitán (Meta): 149,45 inscritos por cada mil habitantes.

• La Jagua del Pilar (La Guajira): 74,76.

• Ocaña (Norte de Santander): 41,74.

• Acacías y Guamal (Meta), junto con La Victoria (Boyacá), también superan los valores esperados.

¿Qué recomendaciones hace la MOE?

La MOE advirtió que estos comportamientos podrían responder a factores como migración laboral, desplazamiento forzado o confusión frente a elecciones atípicas, pero insistió en la necesidad de reforzar la pedagogía y vigilancia electoral para evitar riesgos de trashumancia o fraude en la inscripción