Horóscopo del profesor Salomón para HOY 17 de septiembre: se viene una buena suma de dinero

Este miércoles 17 de septiembre representa una fecha importante por la llegada de un nuevo portal, lo que implica transformaciones y la llegada de cosas positivas para muchos signos; tal como lo anticipa el profesor Salomón, experto en la lectura del horóscopo.

El 17 supone una fecha especial para quienes nacieron en ella, ya que simboliza la fuerza y la energía. Esta distingue a las personas que les gusta el trabajo o hacer los negocios. Además, son disciplinados y reciben prosperidad y riqueza en su vida al estar regidos por el número 8, derivado de la suma de ambos dígitos.

Para este miércoles 17 de septiembre, el color es el negro y el número es el 4027. Asimismo, la recomendación es regar agua y sal en la entrada de su casa, y proclamar “Todo lo malo se disuelve aquí y ahora”.

Horóscopo del profesor Salomón para este miércoles 17 de septiembre de 2025

Aries

Se vienen grandes sorpresas por la llegada de una nueva oferta laboral, un nuevo negocio o la firma de documentos que tanto esperaba. Sin embargo, debe creer en que puede alcanzar esa meta. Por otra parte, hay quienes viajarán fuera del país en búsqueda de las oportunidades que se podrá encontrar.

Número: 9313

Tauro

Se viene un ingreso inesperado de dinero de una fuente y una forma que tal vez no creía recibir. Además, viene una buena oferta laboral que hace parte de la escalera de éxito de la que habla el tarot.

Número: 7825

Géminis

Se viene un momento de armonía y de bienestar que implica compartir cosas valiosas con su familia. Por otra parte, habrá éxito y reconocimiento en la labor que emprende a diario. A pesar de los altibajos, es importante perseverar y celebrar sus triunfos con humildad para garantizar la felicidad en su vida.

Número: 1233

Cáncer

Debe tener mucho cuidado con las envidias, ya que están rondando las malas intenciones. Pese a ello, va a salir adelante y logrará vencer sus obstáculos. Por otra parte, tendrá resultados importantes en lo que quiera emprender, pero no debe descuidarse ante las personas que están a su alrededor.

Número: 8933

Leo

Hay mucha lucha interna, pero esto no le debe impedir salir adelante. Su inteligencia le permitirá resolver algunos inconvenientes o sacar a flote algunos proyectos. También es un buen momento para evaluar qué debe mejorar o fortalecer en el amor. Además, recibirá una buena suma de dinero.

Número: 0444

Virgo

Tendrá una buena suma económica por una deuda que le pagarán o un ingreso que recibirá. Esto también le permitirá cancelar algunos deudas. Este es un día para equilibrar o mejorar la relación a nivel familiar y así poder solucionar algunos inconvenientes. También es un buen momento para viajar y recibir grandes resultados.

Número: 6374

Libra

Hay un dinero que viene en camino, ya sea por un préstamo o una devolución. El amor estará pasando por una transformación marcada por una reconciliación o el fortalecimiento de su parte amorosa. Asimismo, quienes quieran comprar o vender un vehículo, lo puede hacer con grandes resultados.

Número: 0462

Escorpio

Se vienen días de mucho trabajo y de grandes movimientos que le garantizará buenos dividendos, así como los viajes que algunos van a emprender. En la parte económica, se viene un buen ingreso de dinero por un préstamo o alguna ganancia que obtenga.

Número: 1958

Sagitario

La estabilidad, el poder y la fuerza son las tres herramientas que estarán a su favor. Sin embargo, debe descubrir la mejor forma para administrarlas. Por otra parte, tendrá una gran probabilidad de ganar un chance o una rifa.

Número: 2770

Capricornio

Al igual que Tauro y Virgo, tendrá un importante respaldo económico durante estos días. Por otra parte, estará amparado por la estrella de la suerte para tener éxito en su trabajo o en los negocios, lo que además le permitirá disfrutar de sus bendiciones.

Número: 9068

Acuario

Habrá estabilidad, logro y tranquilidad por estos días. Si bien tendrá mucho por hacer en su trabajo, esto traerá buenos resultados y satisfacciones a nivel personal. También debe tener cuidado con las personas que están a su alrededor ante la falta de honestidad.

Número: 2744

Piscis

Hay que tener cuidado con la salud por cuenta de algunos dolores o quebrantos que no se están solucionando; por lo tanto, es importante consultar qué sucede para buscar mejoras. Por otra parte, tendrá mejoras en la parte económica.

Número: 0455