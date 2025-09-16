Su signo no es el que cree tener: revelan un desfase en el zodiaco de hace 2.000 años

La rueda del zodiaco se compone de doce signos que presentan características particulares debido a la naturaleza que tienen cada uno de ellos. Asimismo, están regidos por diferentes astros que podrían determinar su suerte dependiendo de la lectura que se hace a diario en las cartas del horóscopo.

Si bien el calendario secular comienza en enero, el primer signo zodiacal es Aries, el cual rige entre el 21 de marzo y el 20 de abril. Mientras que Piscis es el último. Esto se debe a que simboliza el inicio del ciclo astrológico y de la primavera en el hemisferio norte. Eso sin mencionar que representa la creación y la energía renovada.

Cada uno de los doce signos tienen una duración de aproximadamente un mes dentro de la rueda zodiacal. Sin embargo, un artículo de The New York Times sugiere que desde hace unos 2.000 años existe un desfase de la realidad astronómica, lo que significa que algunos tienen una duración más larga con respecto a otros.

¿Cómo se definieron los signos del zodiaco?

Según explica The New York Times, los 12 signos zodiacales se basaban originalmente en las constelaciones que se encuentran detrás del Sol a partir de la perspectiva que había en la Tierra: “Los antiguos astrónomos y astrólogos utilizaban estos patrones para medir el tiempo y predecir el futuro”, explica.

Este fenómeno se conoce con el nombre de “precisión axial”. En este caso, la Tierra se tambalea ligeramente mientras gira, haciendo que la visión de las estrellas se desplace un grado cada 72 años. De esta manera, se genera un desfase astronómico que se ha ido acumulado durante dos milenios.

¿Qué signos maneja la antigua rueda zodiacal?

Además de las doce constelaciones que definen los signos tradicionales del zodiaco, existe una más que se conoce como Ofiuco (el portador de Serpientes), la cual está ubicada entre Escorpio y Sagitario. Sin embargo, su ciclo de duración es mayor que el primero. De acuerdo a The New York Times, este habría sido descartado por los babilonios al momento de crear el zodiaco para que los signos coincidieran con los meses del año.

Es importante señalar que la duración de cada signo se determina de acuerdo al tiempo que dure posicionado el Sol en cada una de las estrellas que da nombre a los signos del zodiaco.

Duración de los signos del zodiaco, según la rueda original