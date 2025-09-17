Gobernador del Táchira asegura que EE.UU quiere construir un falso positivo para tomarse a Venezuela

Frontera

Freddy Bernal, gobernador del estado Táchira, indicó que es “triste, ridículo y peligroso” el asedio de Estados Unidos contra Venezuela, al punto de calificarlo como un falso positivo para tomarse este país caribeño.

“Es triste, es ridículo y es peligroso, atacar un pequeño barco de apenas 20 metros de largo, que dicen ellos que iba con droga, eso no lo sabe nadie, porque usaron un misil de un millón de dólares para destruir una embarcación de 50 mil dólares” indicó el líder tachirense.

Más información La alcaldía de Cúcuta entregó 10 nuevas zonas WiFi gratuitas en la ciudad

Agregó que en la más reciente acción de los Estados Unidos, se usó “un destructor de 160 metros de largo, 20 metros de ancho y misiles de largo alcance, para alcanzar un barco venezolano”.

Pero Bernal fue más allá con sus declaraciones, e indicó que “pareciera que el gobierno de los Estados Unidos está tratando de construir un falso positivo a toda costa. Están desesperados y ahí está el peligro, que esa administración, enloquecida, podría tratar de montar un falso positivo en cualquier parte del territorio, no solo en la costa, lo podría montar en la frontera con Guyana, en la frontera con Colombia”.

Hizo un llamado a todo el pueblo de Venezuela que los misiles, las balas y los marines no tienen color.