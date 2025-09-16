La alcaldía de Cúcuta entregó 10 nuevas zonas WiFi gratuitas en la ciudad

Cúcuta

La alcaldía de Cúcuta adelantó este martes 16 de septiembre la entrega de 10 nuevas zonas WiFi en la ciudad, buscando mejorar la conectividad y reducir la brecha digital en esta zona de frontera.

“Es un proyecto de inversión, que hace parte de un componente más complejo, que es de conectividad” indicó Miguel Becerra, jefe de la oficina TIC.

Agregó que “adicionalmente, las zonas WiFi que estamos inaugurando el día de hoy, que son 10 en su totalidad, también tenemos 37 más distribuidas en toda la zona urbana de la ciudad y 10 más en los corregimientos de nuestro municipio. Es decir, cada uno de los corregimientos cuentan con internet gratuito y de calidad, en los parques principales”.

Así mismo, Becerra resaltó que el componente de conectividad al que le está apostando la administración es muy importante, porque “además de las zonas WiFi, que es un servicio que se le presta a la comunidad, tratamos de focalizar estas ayudas en estrato uno y dos, para lograr la igualdad, que tengamos acceso al internet de manera gratuita en todos los barrios de la ciudad de Cúcuta. Pero también tenemos conectadas 154 sedes educativas, todas conectadas con nuestra infraestructura de fibra óptica, así como parques, bibliotecas, ludotecas, todo hace parte del componente conectividad y para el cual estamos generando una política pública, para que en el futuro se conserve esta estructura y siga creciendo a medida que la comunidad lo necesite”.

Gracias a esta iniciativa, estudiantes, emprendedores y la comunidad en general podrán acceder a internet sin costo, ampliando la cobertura y generando más oportunidades en educación, productividad y comunicación.