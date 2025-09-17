Fiscalía archivó indagación contra Ricardo Roa por presuntos direccionamientos de contratos de transporte aéreo

La Fiscalía General de la Nación decidió archivar la indagación se seguía contra Ecopetrol, su presidente, Ricardo Roa, y las filiales Cenit, Ocensa y Helistar, tras una denuncia interpuesta por Helicópteros Nacionales de Colombia -Helicol-, alegando presuntos direccionamientos de contratos para transporte aéreo.

La denuncia de Helicol advertía que la petrolera habría favorecido por varios años - desde 2011 y hasta 2024- a la empresa Helistar en la contratación de servicios aéreos, limitando la libre competencia y afectándolos financieramente hasta el punto de tener que enfrentar una reorganización empresarial en 2019.

Sin embargo, el fiscal especializado de Administración Pública de la Seccional Bogotá a cargo de la indagación, valoró los argumentos expuestos y “no detectó la existencia de un acuerdo criminal entre funcionarios de Ecopetrol S.A. y otras empresas, por cuanto los procesos de selección para la prestación del servicio de transporte aéreo nunca estuvieron concentrados en cabeza de una sola compañía, contrario a ello se han desarrollado por empresas diferentes”.

“En ese sentido, sobre las personas denunciadas no es posible establecer su existencia desde la fecha reseñada (2011), por cuanta la vinculación y permanencia en sus sociedades empleadoras es disímil y no coincidente para una participación concertada y concomitante desde el primer proceso de selección. Es preciso indicar, para el caso del actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, está al frente de la entidad desde abril de 2023, mucho después de los hechos denunciados”.

La decisión de archivo también señala que, “aunque Helicol no ha sido finalmente adjudicataria de los contratos, por razones que pueden estar relacionadas atribuibles con criterios técnicos, económicos o de puntaje en la evaluación de ofertas, sí ha accedido a competir en igualdad de condiciones con Helistar, lo que ya representa un beneficio en términos de apertura o viabilidad de participación”.