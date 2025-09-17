Emergencias por Incendios forestales no paran en Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio, Jean Pineda, director del Cuerpo Oficial de Bomberos de Ibagué, se refirió a la atención de dos incendios forestales de gran magnitud que se registraron entre la tarde y noche del martes 16 de septiembre.

“Las situaciones se presentaron entre las comunas Siete, Ocho y Nueve, sobre los sectores de El Salado, la vía al Aeropuerto y la Variante que conduce sobre el sector de Picaleña”, indicó Jean Pineda, director de Bomberos.

El primer incendio se registró en el sector de El Salado y el segundo, fue en la zona de la variante, por la vía que conduce del Aeropuerto a Picaleña, con una afectación de cuatro hectáreas.

El director del Cuerpo Oficial de Bomberos recordó que todavía la ciudad está en temporada de sequía, por lo cual se deben tomar precauciones de no realizar quemas, tampoco arrojar cigarrillos o fósforos en zonas verdes, hacer una correcta disposición de los residuos sólidos y comunicarse a las líneas 119 y 123 para reportar cualquier emergencia.

¿Cuáles son las zonas donde más se presentan incendios forestales en Ibagué?

En diálogo con Caracol Radio, Harold Wilches, secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo de Ibagué, se refirió a los sectores que han sido más afectados por los incendios forestales durante la temporada de menos lluvias que afronta la región.

“Como siempre tenemos unas comunas más afectadas que otras, en este caso las comunas 7, 8 y 9 son en las que más tenemos incendios forestales por las altas temperaturas”, dijo Harold Wilches.

Por otra parte, en el sector rural los corregimientos de Carmen de Bulira y el Totumo son las zonas en las que más se han atendido incendios forestales por parte de las unidades del cuerpo de bomberos.