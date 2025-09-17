Play/Pause Mostrar Opciones El Pulso del Fútbol, 17 de septiembre de 2025 43:46 Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el pago del reto de la polla del pulso. Steven dijo: “La gente está desatada en el chat, está estallada con su vestimenta de hoy ¿Ya se había puesto la camiseta del América alguna vez en su vida?”. Sobre el tema Steven agregó: “Creo que es la tercera vez que me pongo una camiseta diferente a la del Once Caldas, me puse la de Cúcuta Deportivo y la del Junior”.

No olvide escuchar el audio del programa.

