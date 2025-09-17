El Pulso del FútbolEl Pulso del Fútbol

El Pulso del Fútbol, 17 de septiembre de 2025

El Pulso del Fútbol analiza la situación de América y Millonarios.

Leonardo Castro (Photo by Daniel Garzon Herazo/NurPhoto via Getty Images)

Leonardo Castro (Photo by Daniel Garzon Herazo/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

Juan Cedeño

43:46

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el pago del reto de la polla del pulso. Steven dijo: “La gente está desatada en el chat, está estallada con su vestimenta de hoy ¿Ya se había puesto la camiseta del América alguna vez en su vida?”. Sobre el tema Steven agregó: “Creo que es la tercera vez que me pongo una camiseta diferente a la del Once Caldas, me puse la de Cúcuta Deportivo y la del Junior”.

