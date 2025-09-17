Desarticulan banda delincuencial con la captura de 16 personas en el Quindío

Armenia

En el municipio de Génova se llevó a cabo el operativo de las autoridades con 11 diligencias de allanamiento y 16 capturas entre esos alias Yuliano quien era el líder de la organización delincuencial y otros integrantes como alias La Coja, Mechas, Pocho, Pescado entre otros.

El coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía del departamento informó que mediante una investigación que duró cerca de un año y con la intervención de agentes encubiertos fue posible este golpe contra el tráfico de estupefacientes.

Mencionó que la banda delincuencial aprovechaba la posición geográfica de la cordillera del departamento para ingresar el estupefaciente y no solo comercializarlo al menudeo en Génova sino también en la ciudad de Armenia.

“Importante operación desarrollada por nuestra policía judicial en coordinación con la Fiscalía, 16 capturas en el municipio de Génova, personas dedicadas al tráfico local de estupefacientes que venía precisamente aprovechando, la posición geográfica de Génova para entrar al departamento sustancias alucinógenas por Calarcá para comercializarla, no solamente en el municipio, sino para traerlas también a la ciudad capital, Armenia, para su venta al menudeo", informó.

Asimismo, dio a conocer que las 16 capturas suman entre ellas 88 antecedentes judiciales relacionados a porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes.

“Personas que se dedicaban a la venta de sustancias no solamente en puntos fijos muy conocidos en Génova, sino también con la modalidad de domicilio, utilización de técnicas muy especiales de investigación, interceptación de líneas telefónicas, 22 en total, pero también la utilización de agentes encubiertos que lograron, materializar compras y probar a través de video que estas personas efectivamente se dedicaban a la venta de estupefacientes, pero también pruebas importantes como análisis link de todas las conversaciones, de todas las llamadas que entre ellos se hacían y que efectivamente prueban de manera irrefutable que se conocían, que estaban orquestados para delinquir y por eso también les imputaron el delito de concierto para delinquir, así que es un muy importante resultado", afirmó.

También indicó que semanalmente esta estructura criminal comercializaba más de 1.600 dosis de alucinógenos con un valor comercial aproximado a los 16 millones de pesos.

“Lamentablemente lo que hemos visto en estas investigaciones es que las líneas de comercialización y principalmente las líneas sicariales son personas muy jóvenes que van de los 16 a los 19 años de edad y que cuando uno los mira al detalle son muchachos que han sido instrumentalizados desde muy temprana edad los han inducido primero a ser consumidores, a ser adictos para después ponerlos a vender las sustancias estupefacientes y convertirlos posteriormente en sicarios”, advirtió.

El alto oficial destacó que en lo corrido del año ya llevan más de 12 toneladas de estupefacientes incautadas.

Integrantes de la banda delincuencial

Es de anotar que entre los capturados se encuentra alias “Yuliano”, una persona de 48 años de edad, quién ejercía el liderazgo en la organización, además era el encargado de adquirir las sustancias estupefacientes. La investigación también pudo determinar, que esta persona tenía líderes para el expendio de cada tipo de sustancia, así:

Alias “Rafael o Stun”, cumplía funciones como administrador de un expendio conocido como el inquilinato de razón social La Orquídea, donde junto a 4 integrantes de la organización, se dedicaban al expendio de bazuco.

Alias “El Primo” lideraba la línea de expendio de base de coca junto a 6 integrantes, en la modalidad de domicilio. Además, era encargado de transportar estupefacientes desde el municipio de Caicedonia hasta Génova.

Alias “Zapata” lideraba la línea de expendio de marihuana junto a 2 personas más. Además, era encargado de transportar esta sustancia desde Armenia y Caicedonia; también era el responsable de la adquisición de armas de fuego y municiones para ejercer control territorial. Estas personas expendían este tipo de estupefaciente en la cancha de micro futbol del barrio Nueva Esperanza, sector de la Galería y bares del municipio.