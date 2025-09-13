Policía refuerza ofensiva contra el microtráfico y captura a presuntos integrantes de las ACSN

Capturados tres presuntos integrantes de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada en Santa Marta

Santa Marta

La Policía Nacional reportó la captura de tres personas señaladas de pertenecer a las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), en el marco de operativos contra el microtráfico desarrollados en Santa Marta.

Durante los allanamientos se incautó un arma de fuego y varias dosis de estupefacientes que serían distribuidos en sectores turísticos de la capital del Magdalena.

El coronel Jaime Ríos, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, destacó que estos resultados son parte de una estrategia más amplia que busca contrarrestar el microtráfico en todo el país.

Afirmó que “la Policía Nacional continuará desplegando acciones contundentes para contrarrestar el microtráfico y garantizar la seguridad y convivencia ciudadana en la capital del Magdalena” y añadió que la ofensiva se enmarca en el compromiso de mantener presencia constante en los territorios y frenar el avance de estructuras criminales vinculadas al narcotráfico.

Entre los detenidos figuran alias ‘Meke’ y alias ‘Peña’, este último con cinco anotaciones judiciales, quienes serían colaboradores de las ACSN dedicados al transporte, ocultamiento y comercialización de drogas y armas. La institución recalcó que, además de debilitar a estas redes ilegales, los operativos buscan reforzar la tranquilidad en zonas urbanas y turísticas, claves para la economía y la proyección internacional de Santa Marta.