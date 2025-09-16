Carrotanques de la UNGRD llegan a Santa Marta para atender el desabastecimiento de agua

Carrotanques entregados por la UNGRD en calidad de préstamo para mitigar el desabastecimiento en Santa Marta

Santa Marta

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) entregó a Santa Marta dos carrotanques a la Alcaldía Distrital con capacidad de 17.000 y 16.000 litros que estarán disponibles de manera indefinida para reforzar la distribución de agua potable en los barrios más afectados por la escasez del líquido.

El acto de entrega contó con la presencia del alcalde Carlos Pinedo, quien destacó la importancia de esta gestión, “estos carrotanques van a estar a disposición de todo el Distrito y van a aliviar la problemática de desabastecimiento de agua. Seguimos avanzando y gestionando para el bienestar de la ciudad”.

Por su parte, Álex Velásquez, director de la Oficina para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático (OGRICC), precisó que “los vehículos llegan a la ciudad por tiempo indefinido y serán operados con el apoyo de la Administración Distrital en lo que respecta a conductores y combustible”.

Los vehículos reforzarán la atención en sectores con mayores dificultades de acceso al agua como Bastidas, Timayui, la antigua Comuna 5, así como en zonas turísticas y áreas afectadas por contingencias del sistema de acueducto, como la reciente emergencia en la planta de El Roble.

El director de la OGRICC también confirmó que se encuentran en proceso de entrega dos camiones tipo vactor de presión-succión, gestionados igualmente ante la UNGRD. “Su llegada permitirá atender los rebosamientos generados por el obsoleto sistema de alcantarillado que afecta gran parte de la ciudad”, indicó Velásquez.

Con este apoyo, Santa Marta atiende la emergencia con soluciones inmediatas, al tiempo que proyecta alternativas estructurales para garantizar la correcta prestación del servicio de saneamiento básico.