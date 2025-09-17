Colombia es el país más letal para los defensores del medio ambiente por tercer año consecutivo

Colombia es el país donde más defensores de los derechos a la tierra y al medio ambiente fueron asesinados por tercer año consecutivo, durante 2024, según la organización no gubernamental Global Witness.

En 2024, de los 142 asesinatos registrados por la Organización a nivel mundial, 48 sucedieron en el país. Sin embargo, representa una disminución con respecto a los 79 casos de 2023.

Esta organización, que investiga abusos de los derechos humanos y del medio ambiente, publicó su documento titulado ‘Raíces de resistencia’, en el que se indica, además, que el número total de personas asesinadas o desaparecidas por defender su territorio o comunidad entre 2012 y 2024 asciende al menos a 2.253.

Global Witness documentó que, en América Latina, 117 personas fueron asesinadas, 48 de ellas en Colombia, mientras que en segundo lugar se situó Guatemala, con 20 personas.

Al menos 18 más murieron en México y, como mínimo, 12 en Brasil, en tanto que en Filipinas se registraron siete homicidios y en Honduras e Indonesia, cinco en cada uno.

Una vez más, las víctimas de aproximadamente un tercio de las agresiones mortales han sido indígenas, a pesar de que constituyen aproximadamente el 6 % de la población mundial.

La autora del informe, Laura Furones, dijo que “año tras año, las personas que defienden el ambiente y el territorio, que protegen nuestros bosques, ríos y tierras por todo el mundo, padecen la violencia. Se les persigue, acosa y asesina, pero no por infringir la ley, sino por defender la vida misma”.

El país con el mayor número de homicidios del mundo por tercer año consecutivo

Según el informe, Colombia “sigue siendo uno de los países más letales del mundo para los defensores de la tierra y el medio ambiente, con un tercio de todos los ataques letales documentados a nivel mundial ocurridos aquí en 2024”.

La ONG registró 48 asesinatos en todo el país, lo que lo ubica de nuevo cómo el país más mortal para los defensores del medio ambiente, sin embargo también representa una disminución con respecto a los 79 casos de 2023.

“La organización colombiana de derechos humanos Programa Somos Defensores también reportó una disminución en las represalias contra los defensores, pero advirtió que esto no equivale a una disminución general de la violencia”, explica el informe.

Según la ONG, la débil presencia estatal en regiones anteriormente controladas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ha sido explotada por el crimen organizado y grupos armados que buscan financiar sus operaciones a través de economías ilegales. Actividades que van desde el narcotráfico hasta la minería ilegal afectan zonas ricas en biodiversidad como Cauca, Nariño y Putumayo.