Grave alerta por perfilamientos contra líderes y defensores en el Catatumbo

Eliana Zafra, presidenta del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. / Foto: Alcaldía de Cúcuta.

Catatumbo.

El más reciente informe trimestral del Observatorio Regional de Derechos Humanos, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2025, encendió las alarmas por la grave situación de perfilamientos y señalamientos que se vienen registrando en la subregión del Catatumbo.

De acuerdo con Eliana Zafra, integrante del Comité Permanente para la Defensa de Derechos Humanos, la preocupación radica en que estos ataques no solo se dirigen contra líderes sociales y comunitarios, sino también contra funcionarios de la Defensoría del Pueblo en Ocaña e incluso contra miembros de organizaciones internacionales presentes en el territorio.

“Este escenario de perfilamientos es supremamente grave porque lo que está permitiendo es que se empoderen las armas y no lo que debe prevalecer en un estado democrático: las comunidades organizadas”, señaló Zafra, quien advirtió que la situación debilita aún más un territorio históricamente afectado por el abandono estatal, las economías ilegales y la violencia.

El informe revela que muchos de estos señalamientos se realizan a través de páginas en redes sociales, donde se hacen acusaciones sin sustento que posteriormente derivan en hechos de violencia. Por ello, el Comité hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que investigue y persiga penalmente a los responsables de estas prácticas.

Zafra agregó que, aunque el gobierno nacional ha anunciado inversiones en la región a través del Pacto Social por el Catatumbo, dichos esfuerzos difícilmente podrán consolidarse si no se apuesta de manera prioritaria por el fortalecimiento del tejido social.

“En las veredas y corregimientos, actores comunitarios siguen silenciados, amenazados y sin participación real en los espacios de decisión”, puntualizó.

La alerta llega en un contexto de más de siete meses de recrudecimiento del conflicto armado en el Catatumbo, una región donde las comunidades siguen enfrentando amenazas, confinamientos y restricciones a su labor social y organizativa.