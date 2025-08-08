Líderes sociales advierten dificultades para la paz total en el Catatumbo

Catatumbo.

Aunque el gobierno de Gustavo Petro ha impulsado la llamada paz total como uno de sus ejes principales, en zonas como el Catatumbo este propósito enfrenta serios retos.

Así lo manifestó Isaac García, militante del Pacto Histórico y líder social, quien expuso tanto avances como obstáculos en el proceso.

Entre los aspectos positivos, destacó los acuerdos con bandas criminales en el Valle de Aburrá y en Buenaventura, que han contribuido a reducir los índices de violencia en lo que se conoce como “paz urbana”.

Sin embargo, advirtió que las negociaciones con frentes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las disidencias de las Farc han sido más complejas.

“Estas estructuras se han mantenido ligadas a negocios ilícitos, no sólo en el narcotráfico, sino en otras economías ilegales. Aquí ha primado el interés económico por encima de la paz”, afirmó.

García subrayó que el presidente Petro ha mantenido abierta la posibilidad de diálogo, pero insistió en que alcanzar la paz requiere también atender las violencias estructurales presentes en las zonas rurales y periféricas del país.

“En esos territorios donde el Estado aún no llega, se crea un caldo de cultivo para que los grupos armados ejerzan control”, puntualizó.