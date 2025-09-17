Capturado hombre que creaba perfiles falsos en redes sociales para secuestrar a menores en Bogotá

Bogotá D.C

La Fiscalía General de la Nación descubrió el modus operandi de Greiyory José Cartagena Ramos, un hombre de 19 años que secuestraba a menores de edad en Bogotá. Al parecer, este hombre creaba perfiles falsos en redes sociales, asegurando que tenía 15 años, para persuadir a niñas con promesas de mejor vida en el exterior, en México.

De esta manera, este hombre habría ubicado a tres niñas en Bogotá y convencido de reunirse para organizar su traslado a Medellín para luego viajar a Ciudad de México , donde pretendía entregarlas a traficantes.

Según la investigación realizada por la Fiscalía, el pasado 8 de septiembre, las niñas, entre los 10 y 11 años, terminaron su jornada escolar y fueron a la vivienda de Cartagena Ramos, en el barrio El Muelle en la localidad de Engativá.

En esa vivienda las niñas estuvieron secuestradas y encerradas en una habitación en medio de intimidaciones hasta que lograron escapar y se reencontraron con sus familiares.

“Tras su valoración en el Hospital de Engativá, se descartaron agresiones físicas o sexuales y se brindó atención médica y psicológica”, indicaron desde la Policía de Bogotá.

La familia de las víctimas habían reportado la desaparición de las menores en el sector de Villa Amalia, localidad de Engativá.

Finalmente el agresor fue capturado por la Policía Nacional, quienes lo presentaron ante las autoridades competentes para su judicialización.

Cuando fue presentado ante un juez de control de garantías, le imputaron los delitos de secuestro agravado y tráfico de niños, niñas y adolescentes, pero el capturado no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de asegurados en centro carcelario.