Alerta en el Tolima por deterioro de la seguridad en la población del Espinal.

Tolima

Nuevamente las autoridades del Tolima están en alerta por el recrudecimiento de los hechos de violencia en la población del Espinal. Durante las últimas semanas se han presentado varios hechos de sicariato además ataques armados en sectores residenciales como el ocurrido en el sector de Villa Catalina donde hombres armados abrieron fuego contra un grupo de jóvenes.

En esa acción, cuatro adolescentes resultaron heridos siendo trasladados al hospital San Rafael donde se recuperan. Informaciones preliminares señalan que este hecho estaría relacionado a una retaliación entre bandas dedicadas a la brujería que han derivado en hechos de extorsión y otras conductas delictivas.

Por ese motivo, se adelantó de manera extraordinaria un Consejo de Seguridad donde se acordó intensificar los patrullajes coordinados en toda la población, implementación herramientas tecnológicas y sistemas de vigilancia que fortalezcan la capacidad de reacción e investigación frente al delito y activar de manera permanente el grupo Cobra, Goes y las patrullas de reacción, para atender cualquier situación que ponga en riesgo la seguridad y la convivencia ciudadana.

La reunión fue liderada por el secretario de Seguridad del Tolima, Alfredo Bocanegra quien afirmó “Nuestra gobernadora ha dado toda la prelación necesaria a la seguridad de El Espinal, por eso estamos hoy aquí, con los comandantes de todas las fuerzas que están trabajando de manera muy unida. La idea es que podamos hacer una presencia permanente con ayuda tecnológica , con drones que tengan cámara térmica que nos ayuden en las avanzadas con el propósito de visualizar los riesgos que se presenten en los diferentes barrios y veredas, al igual que unos patrullajes acompañados entre Ejército y Policía Nacional en las fincas para darle mayor seguridad a la zona rural. Igualmente ya vienen las patrullas nuevas y modernas, prácticamente una renovación de todo el parque automotor de El Espinal, así como también todas las capacidades de inteligencia e investigación judicial, con el fin de que ustedes se sientan seguros en el territorio”.

Wilson Gutiérrez Montaña, alcalde del Espinal, Tolima Ampliar

Por su parte, el alcalde Wilson Gutiérrez Montaña señaló que su administración está comprometida en respaldar todas las medidas necesarias para que El Espinal sea una ciudad más segura. “Gracias a esta articulación la Fuerza Publica llegará a cada una de nuestras veredas y comunas, con el fin de seguir trabajando por la seguridad. Igualmente, el comandante del Departamento de Policía Tolima, coronel Fuelagán, ha dado instrucciones al comandante operativo para que efectivamente despache en el transcurso de esta semana desde la ciudad de El Espinal”.

¿Qué dicen los espinalunos?

La comunidad del municipio del Espinal está atemorizada por el recrudecimiento de los hechos de violencia en esa localidad.

El líder cívico de esta población, Elio Fabio Rodríguez Mendoza, aseguró que hoy la comunidad está temerosa. Lamentó que hoy el Espinal en las noches es fantasma. La gente no sale de sus casas por miedo.

“Hace unos años el plan en el Espinal era sentarse en el andén a conversar con los vecinos y disfrutar de la brisa. Ahora no, la gente se esconde temprano por miedo de quedar atrapada en el fuego cruzado o ser víctima de una bala”, afirmó Rodríguez.

Asimismo, relató que ante la falta de inversión social existe una generación de jóvenes que han optado por ejercer unas actividades lucrativas pero que no requieren mayor esfuerzo o un desafío intelectual por lo que han abandonado el colegio o la universidad para incursionar en hechos delictivos.