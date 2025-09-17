A juicio Clímaco Esteban Zabala, exviceministro de Cultura que habría falsificado su título

La Fiscalía General de la Nación acusó al exviceministro de la Creatividad y la Economía Naranja, Clímaco Esteban Zabala Ramírez, por falsificar su título de maestría para obtener el cargo en el Ministerio de Cultura en junio de 2022.

Zabala Ramírez enfrentará juicio por los delitos de falsedad material en documento público y fraude procesal.

La acusación:

De acuerdo con la acusación, el exfuncionario presentó una hoja de vida en la que afirmaba haber obtenido el título de Magíster en Gerencia para el Desarrollo por parte de la Universidad Externado de Colombia.

Sin embargo, tras verificar la información, a través de un certificado el ente universitario, explicó que “si bien había adelantado unos estudios como estudiante de maestría en Gerencia para el Desarrollo, aún no se había graduado y por ende no había obtenido el título”.

Se constató que los datos del diploma y el acta de grado presentados correspondían a otra persona: Félix Antonio Castillo Mosquera.