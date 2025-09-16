Cancillería responde a EE. UU. por descertificación, ¿Qué dijo?

La Embajada de Colombia en Washington criticó a los alcaldes que viajaron a Estados Unidos para buscar influir en la decisión sobre certificación o descertificación del país en la lucha antidrogas. (Foto: Caracol Radio / Getty / Embajada Colombia Washington )

Ante la descertificación de Colombia anunciada por la Casa Blanca, la Cancillería manifestó su rechazo por medio de un comunicado, argumentando la larga lucha del país contra las drogas a través de los años y que tantas tragedias ha causado.

Por esta razón, el Ministerio de Relaciones Exteriores expresó su inconformidad y acusa a Washington de desconocer los logros que el territorio y que el Gobierno colombiano ha conseguido en estos 3 años, que asegura la Cancillería, son reales y medibles, por lo que el Ministerio expuso varios resultados obtenidos durante los últimos años.

En 2024, según el informe, “fue un año histórico para la lucha contra el narcotráfico”, con la incautación de 884 toneladas de cocaína y más de 89 mil galones de ácido sulfúrico, usado para el proceso de creación de la droga en polvo. Afirman de igual manera que más de 5.242 laboratorios fueron destruidos durante ese año.

También, expresan que gracias a las operaciones de la Armada colombiana se impidió que 751 millones de dosis llegaran a Estados Unidos para su consumo.

La Cancillería resalta los esfuerzos en conjunto que se han logrado en la región, entre ellos:

- La operación Zeus

- La estrategia Esmeralda Plus

Señalan igualmente la extradición de 454 personas a EE. UU. entre 2022 y 2025. La entidad manifiesta asimismo que el país norteamericano asume un gran riesgo al tomar esta decisión, ya que se estaría debilitando esta lucha contra las drogas.