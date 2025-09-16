“Una injerencia indebida tratar de imponernos un modelo de lucha antidrogas”: MinJusticia sobre EE.UU.

El Ministro de Justicia, Eduardo Montealegre expresó su desacuerdo con la decisión de Estados Unidos de retirar a Colombia la certificación en la lucha contra el narcotráfico, calificándola como una “injerencia indebida” y un “insulto a la intelectualidad colombiana”.

Montealegre afirmó que Colombia difiere de la perspectiva estadounidense que, a su juicio, trata de imponer al país un modelo de lucha antidrogas.

“Creo que es una injerencia indebida de los Estados Unidos en Colombia tratar de imponernos un modelo de lucha contra el narcotráfico, eso atenta contra la autodeterminación de los pueblos,” señaló.

El jefe de la cartera de Justicia defendió la capacidad de Colombia para construir sus propios caminos en la lucha contra el narcotráfico, resaltando que el país está en una sociedad abierta donde caben diversas ideologías y perspectivas.

“Resulta insólito que Estados Unidos pretenda unilateralmente imponernos una visión del mundo, de una ideología y de una concepción única de cómo luchar contra el narcotráfico,” añadió.

A pesar de la descertificación, aseguró que Colombia seguirá luchando contra el crimen organizado, fortaleciendo la inversión social y buscando una política de lucha contra el narcotráfico que respete los derechos fundamentales y sociales.

“Le apostamos más a una salida social que a una salida bélica y de guerra como es la que quiere Estados Unidos,” concluyó Montealegre.