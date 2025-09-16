Un bus Metroplus arrolló a un habitante de calle; en el lugar, el conductor casi es linchado

Medellín

En la tarde de este lunes se reportó un accidente de tránsito que involucró un peatón y un bus del Metroplús en el sector glorieta de la Minorista de Medellín. Esa situación y, ante la recomendación de las autoridades, el metro suspendió el servicio de la línea 1 por el sector y solo lo prestó en los tramos entre U. de M. – Industriales y Hospital – Aranjuez hasta nuevo aviso.

🟡 (4:44 p. m.) Aunque la situación de orden público en los alrededores de la parada Minorista ya fue superada, por recomendaciones de las autoridades continuaremos prestando el servicio de la Línea 1 🚌 entre U. de M. – Industriales y Hospital – Aranjuez.



Según el reporte del caso, un bus de Metroplús arrolló a un habitante de calle, lo que generó que los compañeros que estaban en el lugar intentaran agredir al conductor del servicio público con piedras y palos, por lo que le tocó seguir la marcha para evitar que fuera agredido él y los pasajeros.

El lesionado fue llevado de urgencias a la clínica del CES cercana al lugar del accidente, donde posteriormente falleció. Luego, el conductor fue requerido por la autoridad competente y trasladado a la Secretaría de Movilidad para el respectivo procedimiento del caso que es investigado para esclarecer qué fue lo que realmente ocurrió.