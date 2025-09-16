Medellín

Un bus Metroplus arrolló a un habitante de calle; en el lugar, el conductor casi es linchado

Según el reporte del caso, el habitante de calle falleció y el conductor del bus del metro fue trasladado a la Secretaría de Movilidad para las indagaciones respectivas.

Bus Metroplús- foto METROPLUS S.A de referencia

Bus Metroplús- foto METROPLUS S.A de referencia / METROPLUS S.A

Medellín

En la tarde de este lunes se reportó un accidente de tránsito que involucró un peatón y un bus del Metroplús en el sector glorieta de la Minorista de Medellín. Esa situación y, ante la recomendación de las autoridades, el metro suspendió el servicio de la línea 1 por el sector y solo lo prestó en los tramos entre U. de M. – Industriales y Hospital – Aranjuez hasta nuevo aviso.

Según el reporte del caso, un bus de Metroplús arrolló a un habitante de calle, lo que generó que los compañeros que estaban en el lugar intentaran agredir al conductor del servicio público con piedras y palos, por lo que le tocó seguir la marcha para evitar que fuera agredido él y los pasajeros.

El lesionado fue llevado de urgencias a la clínica del CES cercana al lugar del accidente, donde posteriormente falleció. Luego, el conductor fue requerido por la autoridad competente y trasladado a la Secretaría de Movilidad para el respectivo procedimiento del caso que es investigado para esclarecer qué fue lo que realmente ocurrió.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad