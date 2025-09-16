Santander: En accidente de tránsito perdió la vida lanchero del embalse Topocoro

Bucaramanga

En Santander un trágico accidente de tránsito se registró en el sector San Vicente, La Fortuna, frente a la construcción del centro recreacional de Cajasan en Girón, donde un hombre perdió la vida, al parecer era lanchero del embalse Topocoro.

¿Cómo fueron los hechos?

Según las autoridades, el siniestro se presentó cuando dos motocicletas colisionaron. Uno de los conductores redujo la velocidad para ingresar a su lugar de trabajo, mientras que la otra motocicleta, conducida por David Escobar Uribe, de 39 años, se desplazaba a alta velocidad.

Escobar impactó por el costado derecho del otro vehículo, perdió el control y cayó de frente contra el pavimento. El motociclista no portaba casco de seguridad, lo que le causó graves traumas craneoencefálicos y posteriormente la muerte.

El otro conductor involucrado en el accidente fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación mientras avanza la investigación.