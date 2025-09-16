Recuperan 18 cuerpos de personas desaparecidas en Sincé, Sucre

Sincelejo

Durante seis días, un equipo interdisciplinario de la UBPD recuperó y analizó 18 cuerpos en el cementerio Padre Nuestro, en Sincé, Sucre.

Según la investigación humanitaria y extrajudicial, se trata de personas no identificadas o identificadas no reclamadas cuya desaparición se presume ocurrió en el conflicto armado.

Los restos fueron remitidos al proceso de verificación por correspondencia de información post mortem, que compara los datos forenses actuales con necropsias practicadas previamente.

Los cuerpos que obtengan resultado positivo serán entregados de forma digna a sus familias sin pasar por un nuevo estudio.

En esta misión participaron expertos nacionales e internacionales, entre ellos Derek Congram, de Justice Rapid Response, quien destacó el papel central de las familias en el proceso.

“Hoy la práctica es más comprensiva, más inclusiva hacia las familias. Se construye confianza”, afirmó.

Familiares como Edith Oyola Herrera pudieron presenciar las labores de prospección y dialogar con el equipo forense.

“Tengo la certeza de que ha sido encontrado y le pido a Dios que acabe esta angustia”, expresó al referirse a su hermano desaparecido.

La intervención incluyó toma de muestras genéticas y recepción masiva de solicitudes de búsqueda para fortalecer la identificación de cuerpos.

Sincé es uno de los 20 municipios priorizados por el Plan Regional de Búsqueda Sabanas, San Jorge y Mojana, que indaga 794 casos de desaparición.

En estas acciones colaboraron la Alcaldía de Sincé, la Gobernación de Sucre y organizaciones como Movice, Caribe Afirmativo y Narrar para Vivir.