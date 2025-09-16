¿Qué implicaciones militares tendría la descertificación de Estados Unidos a Colombia?

Estados Unidos descertifica a Colombia en la lucha antidrogas. (Foto: Caracol Radio / Getty / Embajada Colombia Washington )

Colombia

La reciente descertificación de Colombia por parte del gobierno de Estados Unidos, bajo la figura de waiver (exención temporal), abre un escenario de incertidumbre para la cooperación en seguridad que ambos países han mantenido durante décadas.

Tradicionalmente, Colombia ha sido uno de los mayores receptores de asistencia estadounidense en materia de defensa, erradicación de cultivos ilícitos y fortalecimiento judicial.

Solo en la última década, las ayudas anuales han oscilado entre US$350 y US$450 millones, de acuerdo con datos del Departamento de Estado y el Congreso de EE. UU.

Aunque la exención impide sanciones inmediatas, la medida permite a Washington suspender o redirigir recursos en el futuro. Esto incluye armamento y equipos estratégicos como los helicópteros de la Policía Antinarcóticos, programas de sustitución de cultivos y proyectos de desarrollo rural.

Además, podría limitar el acceso de Colombia a préstamos de organismos multilaterales y afectar la confianza de inversionistas y acuerdos comerciales.

Analistas advierten que, si no se corrigen las fallas señaladas en la lucha antidrogas, la descertificación podría traducirse en un recorte sustancial de fondos militares y de cooperación, debilitando operaciones contra narcotráfico y grupos armados.