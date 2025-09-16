Partido Verde y En Marcha se unen para presentar sus listas a Congreso 2026

Cámara de Representantes y logos de Alianza Verde y En Marcha. Fotos: (Colprensa-Senado) / X @PartidoVerdeCoL y @SomosEnMarcha

Congreso

Los partidos Alianza Verde y En Marcha oficializaron el acuerdo político alcanzado para las listas a Congreso que se presentarán, de manera conjunta, para las elecciones del 2026.

“Conformaremos una lista de Coalición al Senado, integrada por militantes de ambos partidos, así como por dirigentes de liderazgos provenientes de organizaciones indígenas, sociales, movimientos estudiantiles y sindicales, y nuevos liderazgos de las distintas regiones del país”, señalaron en un comunicado.

Frente a las listas a la Cámara indicaron que “respetando la autonomía de cada territorio, trabajaremos para que en el caso de las listas a la Cámara se consoliden coaliciones regionales entre ambos partidos y otras colectividades alternativas e independientes”.

Los puntos clave que espera promover y defender esta nueva alianza son el Estado Social de Derecho, la inclusión, el ambiente, la lucha contra la corrupción, la defensa de la Constitución Política, la equidad social, la seguridad, la transición energética ordenada y el fortalecimiento de los departamentos y municipios.