Nuevos detalles de la captura de alias ‘Eusebio’ en Risaralda, líder de primera línea de Cordillera

De acuerdo con las autoridades, Wilmer Fernando Jaramillo Yepes, alias ‘Eusebio’ operaba al servicio de alias ‘Tres Caras’ y tenía contacto directo con alias ‘Garra’ narcotraficantes de primera línea de esta organización y, al parecer, tenía bajo su mando la coordinación de actividades de control territorial, tráfico de estupefacientes, cobros extorsivos y homicidios selectivos que venían afectando la seguridad en el área metropolitana de Pereira.

Las investigaciones revelan que alias ‘Eusebio’ lideraba una red dedicada a la comercialización de marihuana tipo creepy, pasta base de coca y 2CB, droga que era transportada desde Caloto y Corinto en el Cauca hasta bodegas en La Virginia, Risaralda, donde se almacenaba y se distribuía. También sería el encargado de negociar armas de fuego utilizadas para crímenes de alto impacto en municipios como Viterbo, Belén de Umbría y Balboa.

El golpe a esta organización incluyó la captura de la esposa de alias ‘Eusebio’ y de tres personas más, todos requeridos con orden judicial por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes. Las autoridades estiman que esta estructura generaba utilidades mensuales cercanas a los 500 millones de pesos. El coronel Óscar Ochoa, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Pereira entregó detalles.

“Un cabecilla de primera línea de La Cordillera, alias Eusebio, un poco más de 20 años en su actividad criminal. Logramos saber que estaba al servicio de tres carias y alias Garra, narcotraficantes de La Cordillera y responsables de coordinar el lavado de activos y temas de narcotráfico en esta zona. Pero alrededor de ello capturamos a todo su núcleo familiar y todo su concierto para delinquir de esta estructura.”

La Policía aseguró que este resultado afecta de manera directa las finanzas y la capacidad de intimidación del grupo ‘Cordillera’, debilitando su operación en La Virginia y en otros municipios de Risaralda y Caldas.

Además, destacaron que esta acción se enmarca en la estrategia de contención de las economías ilícitas y de protección de la población civil frente a los hechos de violencia.