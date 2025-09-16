“No es el fin del mundo”: Ernesto Samper tras la descertificación de EE.UU. a Colombia

Luego de que en el consejo de ministros el presidente Gustavo Petro confirmara la descertificación de Colombia por parte de Estados Unidos, el expresidente Ernesto Samper afirmó que esta medida “No es el fin del mundo” y consideró que puede convertirse en una oportunidad para volver a visibilizar internacionalmente los altos costos económicos, sociales e institucionales que implica la lucha contra las drogas.

“Colombia ya pasó por una descertificación y puedo asegurar que no es el fin del mundo. Al contrario, nos ofrece la oportunidad de volver a mostrar internacionalmente los altos costos económicos, sociales e institucionales que hemos pagado por un problema que no es solo nuestro”, aseguró.

En su gobierno se produjo la única descertificación de la que había registro en la historia de Colombia

La primera descertificación de Estados Unidos a Colombia ocurrió en 1996, durante el gobierno del expresidente Ernesto Samper.

La decisión, tomada por la administración de Bill Clinton, estuvo vinculada con el “Proceso 8.000″ en el que se investigaba el presunto ingreso de dineros del narcotráfico a la campaña presidencial de Ernesto Samper. Asimismo, Washington argumentó que en ese momento, el gobierno colombiano no estaba cooperando de manera efectiva en la lucha contra las drogas.

Además, el exmandatario reiteró que la decisión de Estados Unidos es “ilegal, política y regresiva”, al considerar que este tipo de sanciones solo pueden ser impuestas por la ONU en circunstancias “previamente establecidas y en casos justificados de necesidad”.

Finalmente, Samper recordó que durante su gobierno también enfrentó una descertificación y sostuvo que Estados Unidos recurre a esta medida para sancionar a países que considera adversarios.

En ese sentido, criticó que a pesar de que Colombia es un país que ha pagado altos costos humanos e institucionales, hay algunas dictaduras de derecha han sido “favorecidas con la no aplicación de la descertificación”.

“Las peores dictaduras de derecha han sido beneficiadas con la no aplicación de la descertificación mientras que a nuestro país, que ha pagado altos costos humanos en vidas e institucionales, la descertifican cada vez que el gobierno de Colombia aparece como “enemigo” del gobierno de Estados Unidos", agregó.