“Menos pereque más acción”, Jaime Dussan al presidente de la corte constitucional

Neiva

Lo manifestó en Neiva Jaime Dussan calderón,” El gobierno tiene la seguridad de que la ley fue bien tramitada. El último mensaje de la Cámara Representante le ha dicho al señor magistrado, “Menos pereque más acción.” Ya la cámara cumplió, el Senado cumplió y le corresponde a la corte actuar con coherencia, que es lo que pide la Constitución y la ley.

El presidente de Colpensiones dijo que está a la espera que no se siga dilatando la aprobación de la Ley. “Si hoy, si hubiera declarado constitucional la ley, realmente Col pensiones hubiera recibido mucho más recursos que contribuirían al pilar solidario y ello implicaría que con esos recursos, le podemos pagar a los 3 millones de viejos y viejas mayores de 60 y 65 años el bono pensional, que nos obliga a incluirlo en el presupuesto del próximo año, está en este momento para el departamento de prosperidad social 10 billones y el presidente va a cumplir luego los viejos el año entrante, los 3 millones largos van a tener su bono pensional y eso implica sacar de la pobreza extrema a mucha gente y facilitar mejores condiciones de vida”.Expresó

Colpensiones está a la espera que los fondos de pensiones privados entreguen cerca de 45.000 afiliados que tienen a Colpensiones, “Me la tienen que entregar, son 45 000 personas y ello implica un aporte superior a los 8 billones que tienen que entrar en el transcurso de este año a colpensiones y ello ayuda a que los recursos del presupuesto general de la nación sean menores para el año entrante, tenemos presupuestado 35 billones, podríamos tener 25 si se cumple y repito eso ayudaría a pagar mucho más bono pensional a la gente del país”. Dijo el funcionario.

Pese a que ha recibido más de un millón de ataques cibernéticos, la mayoría del exterior, la plataforma electrónica de Colpensiones, todos los ha resistido y por eso garantizan la información que se maneja porque todos los ataques han sido superados, por eso está a la espera la llegada demás cotizantes. “Nosotros este año ya superamos los 100 000, aspiramos a llegar a unos 140 000, que podría implicar un traslado de 14 billones. Igualmente hemos aumentado el número de pensionados y bueno, lamentablemente también el número de desaparecidos, entonces se va mermando el número de pensionados y empieza una nueva etapa de nuevo. pero en este año van superando los 30. 000 fallecidos . Dijo Dussan.