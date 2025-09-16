Menor de 17 meses de edad, murió víctima de un derrumbe

Neiva

El padre del menor se encontraba realizando la construcción de una batería sanitaria en un sector de la vivienda, en un descuido el niño se arrimó allí cuando el padre procedió en otro lugar arrojar tierra que había sacado del lugar, cuando otra extensión de tierra cayó sobre el niño. Así describió acongojado Jhon Fredy becerra, presidente de la junta de acción comunal de la vereda “El mirador”, donde ocurrieron los hechos.

Así luego de quedar herido de gravedad el niño de tan solo 17 meses de edad identificado como Eider Steven Chaux Moreno perdió la vida ocasionando la tragedia familiar que hoy enluta a una joven pareja en zona rural del municipio de Guadalupe.

De acuerdo a lo expresado por el presidente de la junta de acción comunal, el menor fue trasladado luego del suceso al hospital de la municipalidad quien posteriormente por la gravedad de sus heridas lo remitió al hospital universitario Hernando Moncaleano Perdomo, donde posteriormente falleció.

Hoy lo que al parecer se habría tratado de un descuido los padres del menor lloran su partida y los lideres del sector piden ayuda psicológica para los mismos con el objetivo que puedan superar tan sensible tragedia.