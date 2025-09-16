Luis Sinisterra inicia la carrera por ir al Mundial 2026: Marcó su primer gol con Cruzeiro

Luis Sinisterra sabe que tiene una dura competencia para entrar en la lista de convocados de la Selección Colombia que estará en el Mundial 2026. El extremo venía siendo un habitual en los citados del técnico Néstor Lorenzo, pero no ha podido hacer parte de las más recientes, debido a lesiones y falta de continuidad.

Al frente tiene a otros jugadores que han sido llamados, como el caso de Jaminton Campaz o Marino Hinestroza, quienes se pueden desempeñar por los extremos. Su presencia en el combinado nacional dependerá del rendimiento con su club.

Sin embargo, el futbolista de 26 años entendió que necesitaba un aire en su carrera, tras una temporada anterior cargada de lesiones en el Bournemouth de Inglaterra, para así poder competir por un puesto. Tras su llegada a Cruzeiro en calidad de préstamo, se reportó con gol en su tercer juego con el equipo brasileño.

Luis Sinisterra marcó su primer gol con Cruzeiro

Por la fecha 23 del campeonato brasileño, Cruzeiro visitó a Bahía. El equipo local inició ganando con gol de Jean Lucas al minuto 66, tras pase de William José. Sinisterra fue clave en la remontada.

El colombiano ingresó al minuto 72 en lugar de Wanderson y cinco minutos más tarde, convirtió. Matheus Pereira estrelló un balón contra el palo y, en el rebote, Sinisterra estaba en el lugar justo para mandarla a guardar. Este gol fue un envión anímico, pues al 86 llegó la anotación que le dio la victoria a los visitantes mediante Gabriel Barbosa.

Este fue apenas el tercer partido de Sinisterra con Cruzeiro y en todos ha ingresado desde el banco de suplentes. Jugó 4 minutos ante São Paulo, 13 ante Atlético Mineiro y ahora 19 contra Bahía.

Cruzeiro, dirigido por Leonardo Jardim, marcha en el segundo puesto de la tabla de posiciones del Brasileirao con 47 unidades, y un partido más que el líder, Flamengo. El conjunto Carioca se encuentra en el primer puesto con 50 puntos.