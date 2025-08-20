Luis Sinisterra explicó la razón por la que dejó Bournemouth y llegó al Cruzeiro

Luis Fernando Sinisterra ya se encuentra en territorio brasileño para incorporarse al Cruzeiro, que será su nuevo club. El colombiano decidió dejar al Bournemouth de Inglaterra y a la Premier League para afrontar un nuevo reto en su carrera profesional en Sudamérica.

El delantero viene con una inactividad en Europa debido a que no pudo disputar la temporada pasada con el equipo inglés. Durante su paso por el Bournemouth logró acumular un total de 334 minutos en 14 partidos. Cabe recordar que 28 fueron los que no pudo jugar debido a sus dos lesiones.

Primeras palabras de Sinisterra al llegar a Brasil

Juan Fernando Sinisterra aterrizó en Brasil. Aficionados del club y medios de comunicación se acercaron al aeropuerto para recibir al nuevo jugador del Cruzeiro, proveniente del Bournemouth.

“Estoy muy contento de estar aquí en un gran equipo como Cruzeiro. Gracias a los fanáticos por el recibimiento, estoy muy feliz y espero tener muchas alegrías juntos. El profe me habló, me explicó el proyecto, tiene muchas ganas de ganar cosas aquí y por eso decidí venir a Cruzeiro”, declaró Sinisterra a los medios.

NOVO REFORÇO 🇨🇴 | O atacante Luis Sinisterra falou pela primeira vez após desembarcar em Belo Horizonte para assinar com o Cruzeiro e afirmou que espera estar pronto para entrar em campo pela Raposa.



El estado físico de Luis Sinisterra generó dudas en el entorno de Cruzeiro durante su proceso de incorporación al club, debido a su bajo ritmo competitivo en los últimos meses. Sin embargo, el propio jugador se mostró optimista: “Me siento bien, he venido entrando con mi equipo, falta un poco de ritmo de competencia, pero voy a estar listo para competir lo más pronto posible. Espero estar a la disposición del director técnico para poder jugar lo antes posible”.

Se espera que Luis Sinisterra sea presentado oficialmente por el Cruzeiro a más tardar este jueves 21 de agosto, una vez complete los procedimientos de rutina. De ser así, podría estrenarse con el Cruzeiro el próximo sábado 23 de agosto frente a Internacional de Porto Alegre.