El próximo lunes continuará el cabildo abierto que busca eliminar el peaje La Parada

Villa del Rosario

El pasado domingo 14 de septiembre se llevó a cabo la primera jornada del cabildo abierto convocado en Villa del Rosario y por medio del cual, la comunidad está solicitando la eliminación definitiva del peaje La Parada, ubicado sobre la autopista internacional.

Robert Vaca, integrante del comité que convoca al Cabildo Abierto y líder del municipio, resaltó que se busca la eliminación definitiva del peaje “teniendo en cuenta los hechos de inseguridad que se han generado en esta infraestructura”, haciendo referencia al carro bomba accionado por el ELN el pasado 19 de febrero en este lugar.

Más información Familias beneficiarias del PNIS anuncian posibles protestas en Cúcuta, Tibú y Sardinata

Después de la primera jornada del cabildo abierto, el próximo lunes 22 de septiembre se llevará a cabo la segunda sesión. Vaca indicó que es satisfactorio la participación ciudadana que se ha tenido en estos espacios.

“Eso conllevó a las preguntas y a los compromisos que se le generaron tanto a la alcaldía como al concejo, para reanudar esta audiencia el próximo lunes a las 4:00 de la tarde. Es muy importante resaltar que esto busca que al inicio del mes de octubre se pueda ya ejecutar la orden del auto 022 del 2025, que desarrolla la demolición, no solo de la infraestructura recaudo, sino también de la infraestructura administrativa”.