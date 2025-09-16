Actualidad

Gobierno extiende la intervención de EPS Famisanar

Por el momento solo hace falta la firma del presidente Gustavo Petro para que la decisión sea oficial

Famisanar EPS | Foto: Colprensa

Famisanar EPS | Foto: Colprensa

Andrea Arenas

El Gobierno extendió la intervención a la EPS Famisanar, que en este 2025 cumple dos años con la medida administrativa.

La prórroga se dio por trámite directo de la presidencia de la República, debido a que la superintendencia de salud, agotó sus facultades para extender las medidas de intervención.

El argumento para prorrogar la intervención es que persisten las quejas por parte de los afiliados y también se sustenta el incumplimiento de estándares financieros.

En el último análisis de la situación de la EPS, y según datos de la Supersalud, se estableció que las quejas en Famisanar tras la intervención aumentaron un 41%, y además es una de las entidades promotoras de Salud que presenta los mayores niveles de Mora, con un total de 1.3 billones de pesos y el 80% vencido, muestran la dimensión del problema

“Los resultados muestran mejoras concretas en salud materna, nutrición infantil, prevención y oportunidad en la atención. Esta prórroga nos permitirá consolidar las acciones en gestión del riesgo, profundizar el trabajo en territorio y fortalecer la red para responder de manera segura a nuestros afiliados”, señaló Cris E. Reyes , Agente Especial Interventora.

De acuerdo con lo dispuesto, la Superintendencia de Salud, podrá levantar la medida de intervención antes del vencimiento de la prórroga de la medida

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad