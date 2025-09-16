Gobierno extiende la intervención de EPS Famisanar

El Gobierno extendió la intervención a la EPS Famisanar, que en este 2025 cumple dos años con la medida administrativa.

La prórroga se dio por trámite directo de la presidencia de la República, debido a que la superintendencia de salud, agotó sus facultades para extender las medidas de intervención.

El argumento para prorrogar la intervención es que persisten las quejas por parte de los afiliados y también se sustenta el incumplimiento de estándares financieros.

En el último análisis de la situación de la EPS, y según datos de la Supersalud, se estableció que las quejas en Famisanar tras la intervención aumentaron un 41%, y además es una de las entidades promotoras de Salud que presenta los mayores niveles de Mora, con un total de 1.3 billones de pesos y el 80% vencido, muestran la dimensión del problema

“Los resultados muestran mejoras concretas en salud materna, nutrición infantil, prevención y oportunidad en la atención. Esta prórroga nos permitirá consolidar las acciones en gestión del riesgo, profundizar el trabajo en territorio y fortalecer la red para responder de manera segura a nuestros afiliados”, señaló Cris E. Reyes , Agente Especial Interventora.

De acuerdo con lo dispuesto, la Superintendencia de Salud, podrá levantar la medida de intervención antes del vencimiento de la prórroga de la medida