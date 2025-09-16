Fundación OPNICER: más que una casa

La casa albergue OPNICER, ubicada en la Diagonal 1 A No. 8 - 40, barrio Las Cruces, es un espacio que recibe a niños con cáncer junto a su acompañante para residir allí durante su todo su proceso. Un lugar que brinda, además, acompañamiento psicológico, jurídico y educativo, permitiendo a los menores y sus acompañantes tener un desarrollo integral durante su paso por la casa albergue.

A través del Instituto Nacional de Cancerología, las familias acuden al recinto, siendo esta una alternativa para las personas de escasos recursos que llegan a la fundación para ser recibidos.

Esta iniciativa surge en el año 2001, después de una experiencia de su fundador, Jorge Abisambra, quien padeció de cáncer hígado y colon, además, su hijo sufrió de leucemia en 1999. Estos sucesos fueron los que llevaron a Jorge a crear OPNICER, con el objetivo de ayudar a los más vulnerables.

La fundación vela por los derechos de los niños durante sus procedimientos, también por sus deberes, siendo la filosofía de este proyecto que, aunque “no obstante que el niño esté enfermo de cáncer, debe tener su vida académica lo más alta posible”.

La casa hogar cuenta con 15 habitaciones para recibir a los menores y a sus acompañantes, que suelen ser sus madres. De igual manera, el lugar tiene un amplio espacio para que el infante desarrolle diversas actividades recreativas y educativas, desde cuartos con libros para adquirir conocimiento, hasta una zona de juegos y de aprendizaje de instrumentos.

Durante su estancia en la casa, las personas tienen igualmente las 3 comidas diarias, los productos de aseo e higiene necesarios y acompañamiento constante en la parte psicológica, tanto para el niño como para el acompañante. El recinto, se encuentra a pocas calles del Instituto de Cancerología, por lo que la movilización a estos centros para tratar su enfermedad se facilita, ahorrando gastos para las familias en transporte.

Una noble causa

OPNICER es una fundación sin ánimo de lucro, la mayor fuente de ingresos para el sostenimiento del lugar son los torneos de golf que se realizan cada año. En estos, los empresarios de diversos sectores participan y contribuyen a través de la inscripción al campeonato, siendo este el principal apoyo económico del albergue.

Gracias a esta ayuda y a los aportes individuales que se pueden realizar, más de 500 niños logran hospedarse en el inmueble al año.

Más que un lugar para hospedarse

Andrea Garzón y Claudia Puello son dos de las madres acompañantes que han estado junto a sus hijos durante el proceso, y que agradecen la existencia de este espacio, definiendo la fundación como una familia y un refugio para llegar, esto, teniendo en cuenta que muchas de las que llegan vienen de otras ciudades o departamentos, lo que representa un alivio no solo económico, sino emocional y social frente a situaciones que se puedan llegar a presentar.

María y Deivid, los niños beneficiados por la fundación, también encuentran en la casa un lugar para refugiarse en medio de los diferentes espacios que el albergue ofrece para pasar su tiempo. Encuentran en ella un hogar, tanto así, que como lo cuenta Jorge, el proceso de dejar la casa es difícil para las personas que se albergan, pues una vez el cáncer es curado, las familias pueden irse a continuar con sus vidas con el fin de darle el espacio a otros niños que requieran de este servicio.

Jorge Abisambra cuenta el camino que ha tenido que recorrer a lo largo de los años para poder mantener el proyecto en pie, debido a los requerimientos y normas que se necesitan, pero adaptando el lugar por una simple razón, los niños.

Esta iniciativa es el manifiesto de un apoyo integral y de un lugar que demuestra que con la intención, se pueden lograr proyectos que apoyen a los más vulnerables y que la constancia, puede hacer que se consigan grandes cosas, como el reconocimiento internacional y tener una mayor cantidad de apoyo, que es una de las proyecciones que tiene OPNICER para poder seguir proporcionando estas ayudas.