Fue capturado en Cúcuta uno de los hombres más buscados por homicidio en Venezuela

Cúcuta

En una reciente intervención desarrollada en el barrio San Miguel de Cúcuta, uniformados de la policía metropolitana lograron la ubicación e interceptación de Pedro Bolívar Aponte, conocido como “Pedrito”, un ciudadano de nacionalidad venezolana que figura con cinco anotaciones judiciales por el delito de homicidio y haría parte del volante de los más buscados en el estado Barinas de Venezuela.

“Esta persona habría cometido un total de cinco homicidios en la ciudad de Barinas, en Venezuela. Allá se fugó de la cárcel de esa localidad y estaba solicitado mediante circular azul de Interpol” explicó el coronel Libardo Fabio Ojeda, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta.

Más información Madre de familia amenazó con arma de fuego a la coordinadora de un colegio público en Cúcuta

“Esta persona además hace parte de los diez delincuentes más buscado en Barinas” agregó el oficial, quien resaltó que las autoridades de esta zona de frontera “trabajamos no solamente por la seguridad de Cúcuta, sino también colaborando con las autoridades venezolanas”.

Tras su captura, Pedro Bolívar Aponte fue dejado a disposición de Migración Colombia, entidad encargada de adelantar el procedimiento correspondiente a su situación judicial y migratoria.