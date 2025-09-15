Madre de familia amenazó con arma de fuego a la coordinadora de un colegio público en Cúcuta

Cúcuta

Una inusual escena se vivió el pasado viernes 12 de septiembre dentro de una institución pública de la ciudad de Cúcuta. En medio de, lo que parecía un llamado de atención por una conducta indebida, una madre de familia amenazó de muerte, con arma de fuego, a la coordinadora del colegio Luis Carlos Galán Sarmiento.

“Rechazamos la violencia en contra de la vida de una de nuestras coordinadoras, quien fue amenazada con arma de fuego por parte de una madre de familia” indicó Fabián Bueno, docente de la institución educativa.

Caracol Radio pudo conocer que los hechos, al parecer, se presentaron después que dos jóvenes del grado séptimo, de la jornada de la tarde, tuvieran una discusión. Las directivas del colegio hicieron los llamados respectivos a los acudientes de ambos estudiantes y una vez estos llegaron a la institución, tuvieron una fuerte discusión.

“Llegó la policía del CAI del barrio San Rafael y nos trajeron a los padres de familia. Nos trajeron el problema, de hecho el problema fue en la calle, no entiendo por qué lo trajeron dentro de la institución, sería por lo que habían estudiantes ahí, pero lo que no contábamos es que la señora mandara a traer un arma. Ellos (los policías) se fueron, dijeron que ya todo estaba bien que ya todo se había calmado, pero la señora volvió con el arma de fuego y amenazó a la coordinadora”.

Aseguró el docente que es muy lamentable lo sucedido “porque se supone que estas instituciones son territorio de paz, se supone que estamos formando una sociedad para que viva en paz, para que se viva en democracia, para que se viva en tranquilidad y resulta que se nos está saliendo de las manos, muchas veces, la disciplina dentro de los colegios, debido a las mismas normas que nos han establecido últimamente”.

Indicó que en la actualidad “no podemos llamarle ya la atención a los estudiantes y muchas cosas de esas ya uno, a veces, se cansa de estar llenando y llenando registros por todas partes y los muchachos como si nada y en sus casas muchas veces son permisivos”.

Ante lo sucedido, la institución paralizó las clases, mientras se adelantó un encuentro con las autoridades, donde se contó con la participación de líderes de Asinort. Se espera que en las próximas horas se continúen acciones judiciales contra la mujer, por su actuar.