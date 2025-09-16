Finalizó fase distrital de los Juegos Intercolegiados 2025 en Cartagena

En medio de un ambiente festivo y de integración, el Coliseo Bernardo Caraballo fue el escenario de la ceremonia de clausura y premiación de los Juegos Intercolegiados Fase Distrital 2025, organizados por la Secretaría de Educación Distrital y el Instituto Distrital de Deporte y Recreación –IDER–, bajo las directrices del Ministerio del Deporte de Colombia.

Durante dos meses, más de 8.447 estudiantes deportistas de 171 instituciones educativas compitieron en 19 disciplinas deportivas en ambas ramas, llenando de energía los principales escenarios deportivos de la ciudad y demostrando que el deporte escolar es un motor de disciplina, valores y estilos de vida saludables.

En la ceremonia, que inició a las 9:30 a.m. y fue amenizada por el DJ Andy Alaska, se reconoció el esfuerzo de los mejores colegios del puntaje general:

1. Ciudad Escolar Comfenalco – Destacado principalmente en bádminton, con 8 preseas doradas, además de importantes resultados en ajedrez, atletismo, baloncesto, natación y taekwondo.

2.Institución Educativa de Bayunca – Protagonista en levantamiento de pesas, disciplina donde obtuvo sus mayores logros.

3. Institución Educativa INEM José Manuel Rodríguez Torices – Se destacó en ajedrez, levantamiento de pesas, lucha, taekwondo, baloncesto, fútbol de salón y voleibol.

4. Instituto Docente del Caribe, que también alcanzó un lugar de honor en la tabla general.

El evento contó con la intervención de Giovanni Carrasquilla, jefe de Fomento Deportivo del IDER, y de Álex Montes, director de Calidad Educativa de la Secretaría de Educación Distrital, quienes exaltaron el compromiso de los estudiantes y docentes en estas justas.

Por su parte, el director general del IDER, Campo Elías Terán, expresó:“Estos Juegos Intercolegiados son la mayor fiesta del deporte escolar en Cartagena. Aquí los jóvenes han demostrado disciplina, pasión y espíritu de compañerismo, dejando en alto el nombre de sus colegios. Desde el IDER y la Alcaldía Mayor seguimos comprometidos en brindar escenarios dignos y oportunidades que fortalezcan los sueños de nuestros niños y jóvenes”.

Con esta clausura, los colegios campeones distritales reciben la bandera de Cartagena y se preparan para representar a la ciudad en la fase zonal departamental, que se disputará en San Jacinto, San Juan y El Carmen de Bolívar a partir del miércoles 17 de septiembre, organizada por IDERBOL.

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del IDER y en articulación con la Secretaría de Educación Distrital, reafirma que el deporte escolar es una herramienta de transformación social, integración comunitaria y formación en valores, destacando la masiva participación de estudiantes, docentes y familias que vivieron estas justas como una verdadera fiesta del deporte cartagenero.