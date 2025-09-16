Familias beneficiarias del PNIS anuncian posibles protestas en Cúcuta, Tibú y Sardinata

Norte de Santander

Alexander Molina, beneficiario del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito - PNIS, aseguró que, cansados de los múltiples incumplimientos del gobierno nacional, con las más de 2.000 familias beneficias en Norte de Santander, esta semana podrían irse a un paro indefinido en Cúcuta, Tibú y Sardinata.

Indicó el vocero de las familias beneficias que, en múltiples ocasiones, ha sido cancelado un encuentro que tienen programado con Gloria Miranda, directora del programa de sustitución de cultivos ilícitos, para hablar de las promesas incumplidas del gobierno nacional.

“El 17 de septiembre está prevista una reunión por parte de la dirección, la cual ha sido aplazada desde el mes de junio. La reprogramaron para agosto, después para el 2 de septiembre y ahora la volvieron a aplazar para el 17″ explicó Molina.

Agregó que “esa reunión la han aplazado con muchas mentiras” y ante los incumplimientos que vienen teniendo las familias beneficiarias, enviaron un ultimátum al gobierno nacional, indicando que, de no realizarse dicho encuentro, se llevará a cabo un paro indefinido por parte de las familias PNIS.

“El 17 se va a venir toda la comisión de delegados y se estarán en la ciudad de Cúcuta, nos estarán acompañando familias que hacen parte del programa. Como vocero, le he manifestado a la Procuraduría, a la Defensoría, a la misma gobernación y a las alcaldías, que no puede ser posible que, con la paz, se le cumpla a unos y se les incumpla a otros”.

Aseguró que esas más de 2.000 familias están buscando regresar a la economía lícita, pero no ha sido posible por la falta de apoyo del gobierno nacional.