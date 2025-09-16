Exportaciones del sector ganadero alcanzaron los US$ 216.2 millones en el primer semestre

Al cierre del primer semestre del año, las ventas de carne, vísceras, animales vivos y lácteos en los mercados internacionales alcanzaron los 216,2 millones de dólares, confirmó la Federación Nacional de Ganaderos con cifras del DANE.

Se informó que el comercio internacional de carne sumó 17.318 toneladas y USD 81,8 millones de enero a junio de este año. 22 países son los principales mercados. El pódium lo integran China con 8254 toneladas (USD 38,2 millones), Argelia con 2746 toneladas (USD 14,8 millones) y Rusia con 3378 toneladas (USD 14 millones).

Fedegan reveló que las exportaciones de vísceras totalizaron 2.943 toneladas y USD 7,6 millones. 10 países son los principales mercados. Los primeros lugares fueron para Vietnam con 537 toneladas (USD 3,4 millones), Hong Kong con 500 toneladas (USD 1,9 millones) y Rusia con 846 toneladas (USD 1,2 millones).

Por su parte, las ventas internacionales de animales vivos: alcanzaron 134.892 cabezas de ganado y USD 101,2 millones en el primer semestre de este año. 4 países son los principales mercados: Egipto con 47.372 bovinos (USD 35,6 millones), Irak con 40.933 bovinos (USD 31,7 millones), Arabia Saudita con 43.541 animales (USD 31,5 millones) y Jordania con 3046 animales (USD 2,3 millones).

La Federación Nacional de Ganaderos confirmó que las exportaciones de lácteos durante los primeros seis meses de 2025 llegaron a 7.162 toneladas y USD 25,6 millones. 4 países son los principales mercados: Venezuela, Estados Unidos, Chile y Cuba. Los principales productos llevados al exterior fueron leche en polvo entera (3655 toneladas por USD 15,8 millones), queso fresco (362 toneladas por USD 3,1 millones) y leche en polvo descremada (445 toneladas por USD 1,6 millones).