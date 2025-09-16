ExFarc Rodrigo Granda a juicio por secuestro y asesinato de la hija de un expresidente de Paraguay

Bogotá

La Sección de Primera Instancia para Casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz, decidió asumir la competencia para investigar a Rodrigo Granda, conocido como el ‘Canciller de las Farc’ por el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas, hija del expresidente de Paraguay Raúl Cubas. Hechos ocurridos en Paraguay el 21 de septiembre del año 2004.

Según las investigaciones, esto fue responsabilidad del grupo armado organizado ‘Ejército del Pueblo Paraguayo’ y colaboradores de las extintas Farc, entre ellos Rodrigo Granda.

Además de investigar estos hechos, decidió remitir todo el expediente de Rodrigo Granda a la Unidad de Investigación y Acusación, que es la Fiscalía de la Jurisdicción Especial para la Paz, pues él no reconoció su responsabilidad en este caso. Si la Fiscalía del JEP considera que hay mérito, podría adelantar un juicio en contra de Granda, donde se expone a pagar una pena de hasta 20 años de cárcel.

Por estos hechos, la justicia de Paraguay ha solicitado la extradición del exFarc, Rodrigo Granda, para que responda en ese país por el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas, hija del expresidente paraguayo, Raúl Cubas.