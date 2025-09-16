El Pulso del FútbolEl Pulso del Fútbol

El Pulso del Fútbol, 16 de septiembre de 2025

El Pulso del Fútbol analiza los posibles técnicos de Atlético Nacional.

QUITO, ECUADOR - DECEMBER 10: Coach of LDU Quito Luis Zubeldía reacts during the first leg final match between Independiente del Valle and Liga de Quito as part of LigaPro 2023 at Banco Guayaquil Stadium on December 10, 2023 in Quito, Ecuador. (Photo by Franklin Jacome/Agencia Press South/Getty Images)

QUITO, ECUADOR - DECEMBER 10: Coach of LDU Quito Luis Zubeldía reacts during the first leg final match between Independiente del Valle and Liga de Quito as part of LigaPro 2023 at Banco Guayaquil Stadium on December 10, 2023 in Quito, Ecuador. (Photo by Franklin Jacome/Agencia Press South/Getty Images)

Juan Cedeño

44:05

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el inicio de una nueva versión de la Liga de Campeones. César dijo: “Comenzó la Champions 2025/2026, cada equipo juega ocho partidos y este nuevo formato les ha gustado a muchas personas, da diferentes posibilidades”. Sobre el tema Steven agregó: “En este nuevo formato se ven más partidos buenos y hay la posibilidad de que un equipo pierda algún partido en el camino”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube

