El precandidato a la presidencia, Juan Daniel Oviedo presentó su lista a la Cámara por Bogotá

"Una lista que busca traerle voces frescas, relevantes y sobre todo capaces a una ciudad que se lo merece" : Juan Daniel Oviedo

Colombia

El aspirante presidencial Juan Daniel Oviedo presentó oficialmente la lista a la Cámara de Representantes por Bogotá, denominada Con Toda Por Bogotá.

Oviedo destacó que la propuesta de “Con toda por Colombia” y de “Con Toda Por Bogotá” busca superar la política tradicional y enfrentar los problemas del país con soluciones reales, construidas a partir de datos, trabajo en equipo y escucha social.

¿Quienes integran la lista?

• Paula Moreno : Es administradora, magíster en Rotterdam y doctoranda en Ciencias Sociales en Buenos Aires. Ha trabajado en entidades como la Contraloría y el DPS, además de ser oficial de la reserva de la Policía Nacional. Es madre de dos hijos, defensora de la niñez y promotora de la participación de mujeres capaces y técnicas en las decisiones del país.

• Antonio Perry: Es abogado y magíster en Políticas Públicas de la Universidad de Harvard, con trayectoria como activista, académico y columnista.

• Carlos Eduardo Forero: Es abogado, especialista en ciencia de datos y máster en finanzas en Madrid, con experiencia en infraestructura e innovación.

Los ejes temáticos que, según Oviedo, orientarán esta propuesta legislativa son seguridad, protección de la mujer, revolución digital y crecimiento económico.

“Este es un paso fundamental para sumar a Bogotá en un camino de evolución constante. Nuestra meta es construir una Colombia distinta, con oportunidades reales y sin divisiones estériles”, afirmó Oviedo.