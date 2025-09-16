Domiciliario murió en accidente de tránsito en el sur de Ibagué

Ibagué

Un motociclista murió en la tarde del lunes 15 de septiembre tras ser embestido por el conductor de otra moto que al parecer manejaba a gran velocidad por la vía principal del barrio Ricaurte a la altura de la calle 20 con carrera 11 sur.

Caracol Radio conoció que la víctima fatal fue identificada como Luis Fernando Yaimes Cañón de 26 años, joven que se dedicaba a la labor de domiciliario de una empresa.

“Se vio involucrada una motocicleta de placa MZM 30A conducida por el señor Adrián Enrique Rojas Castellanos, persona que resultó lesionado y trasladada a un centro asistencial”, dijo Ricardo Fabián Rodríguez, secretario de Movilidad de Ibagué.

En un video que circula en redes sociales se observa como Adrián Enrique Rojas Castellanos como conductor de una motocicleta, embiste al domiciliario enviándolo contra una camioneta que se encontraba parqueada que era manejada por Luis Alberto Caicedo Rengifo.

Rojas Castellanos fue trasladado a una clínica de la ciudad en la que se encuentra recluido debido a la gravedad de las heridas.

“Desde la Alcaldía de Ibagué enviamos un mensaje de condolencia a la familia de la persona que perdió la vida, además le Solicitamos a los ciudadanos prudencia al momento de transitar por las vías para evitar siniestros fatales”, puntualizó el secretario de Movilidad.