Desde el Cauca, Mindefensa anunció el aumento de la recompensa por alias ‘Iván Mordisco’

Popayán, Cauca

Desde el Cauca y al término de un consejo de seguridad, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció el aumento de la recompensa por alias ‘Iván Mordisco’ y alias ‘Marlon’, principales cabecillas de las disidencias de las Farc y responsables de múltiples ataques contra la fuerza pública y la población civil en el sur occidente del país.

Por Iván Jacob Idrobo, alias ‘Marlon’, principal cabecilla del grupo armado en Cauca y responsable del ataque contra la subestación de Policía de El Carmelo, Cajibío, que dejó un policía muerto y seis más heridos, la recompensa asciende a cuatro mil quinientos millones de pesos.

Por alias ‘Iván Mordisco’, máximo jefe de las disidencias, también se elevó la recompensa y ahora se ofrecen hasta 5.000 millones por información que permita ubicarlo y neutralizarlo.

Alias ‘Iván Mordisco’, es acusado por delitos como terrorismo, homicidios contra personas protegidas y líderes sociales, reclutamiento forzado y narcotráfico en varias zonas del país.

El ministro Pedro Sánchez enfatizó que “no hay lugar donde se puedan esconder estos criminales tarde o temprano serán capturados”.

Como conclusión del consejo de seguridad, el ministro anunció medidas concretas para fortalecer la seguridad en el Cauca.

Entre ellas, destacó la llegada de 100 policías adicionales a la región y la adquisición de capacidades tecnológicas de drones y sistemas antidrones, destinados a reforzar las operaciones ofensivas contra el narcotráfico y la criminalidad organizada.

También confirmó que la Armada Nacional desplegará cuatro botes de bajo calado con sus tripulaciones para impedir el transporte de drogas hacia el Pacífico. “Toda la Fuerza Pública se va a unir en torno a ese propósito de afectar ese cáncer del narcotráfico”, agregó el ministro.