Denuncian irregularidades en gastos funerarios del Ministerio de Defensa: hasta 14 veces más pagos

Colombia

Durante el gobierno de Gustavo Petro se habrían reconocido hasta 14 veces más gastos funerarios que el número real de muertes de uniformados, informo Arbeláez en su denuncia.

¿Qué reveló la investigación?

El informe presentado por la congresista indica que entre 2022 y 2025 fueron asesinados 263 militares y policías, mientras que otros 1.534 resultaron heridos en servicio.

Sin embargo, las familias no solo han tenido que enfrentar la pérdida de sus seres queridos, sino también trámites interminables, demoras en indemnizaciones y cifras contradictorias entregadas por el Ministerio de Defensa.

¿Cómo se explican las cifras?

Las inconsistencias se concentran en los gastos funerarios:

• En 2023, el Ministerio reportó 84 muertes, pero reconoció 1.264 pagos funerarios

• En 2024, con 99 muertes registradas, se autorizaron 1.334 gastos

• En 2025, a corte del 18 de julio, hubo 80 muertes, pero el Ministerio reportó 564 gastos funerarios

Estas diferencias, de acuerdo con la denuncia, evidencian posibles irregularidades administrativas y fallas de transparencia en el uso de los recursos públicos.

¿Qué pasa con las indemnizaciones?

La congresista también señaló que por demoras injustificadas en el pago de indemnizaciones a las familias de los uniformados asesinados y heridos, el Estado tuvo que asumir más de 230 mil millones de pesos en intereses. Estos recursos, según Arbeláez, debieron destinarse a las víctimas y no a cubrir negligencias del gobierno.

¿Qué dice la congresista Arbeláez?

“Estamos ante un escándalo nacional. El gobierno Petro no solo redujo el accionar militar, dejando desprotegido al país, sino que además condenó a las familias de nuestros héroes a la revictimización. ¿Cómo se explica que el Ministerio reconozca hasta 14 veces más gastos funerarios de los que corresponden a las muertes reales?”, cuestionó la congresista Carolina Arbeláez.

¿Qué sigue ahora?

Arbeláez anunció que llevará el caso a instancias de control político y judicial, con el fin de exigir explicaciones al Ministerio de Defensa y garantizar que los recursos se destinen efectivamente a las familias de la Fuerza Pública.