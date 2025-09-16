Conozca los clasificados a Fase Departamental de los Juegos Intercolegiados 2025 en Bolívar

Con éxito se cumplió la Fase Zodal de los Juegos Intercolegiados 2025 en Bolívar; los grandes talentos han dejado en alto el nombre de sus instituciones educativas, demostrando disciplina y compromiso en las fases zodales realizadas en Santa Rosa del Sur, Achí, Hatillo de Loba, San Estanislao de Kostka, Magangué, El Carmen de Bolívar y Turbaco.

De esta manera, Bolívar se prepara para la final Departamental que se realizará en San Juan Nepomuceno, San Jacinto, El Carmen de Bolívar y Cartagena (deporte individual), desde el 17 hasta el 19 de septiembre del año en curso.

ZODAL SAN ESTANISLAO DE KOTSKA

- Fútbol de Salón Juvenil Masculino: Insetap, corregimiento de Las Piedras San Estanislao de Kotska

- Fútbol Prejuvenil Masculino I.E. Zipacoa

- Fútbol Juvenil Masculino: I.E. Moisés Cabezas de Villanueva

- Voleibol Juvenil Masculino: I.E. Nuestra Señora del Carmen de Santa Rosa de Lima

- Béisbol Juvenil Masculino: Licor del Dique Enrique Castillo Jiménez

- Fútbol Sala Prejuvenil Femenino: I.E. Santa Rosa de Lima

- Fútbol de Salón Juvenil Femenino: I.E. Moisés Cabezas Junco.

ZODAL MAGANGUÉ

- Fútbol Prejuvenil Masculino Magangué: Institución Educativa Comunal de Versalles

- Fútbol Juvenil Masculino: Institución Educativa de Mamoncito

- Fútbol de Salón Juvenil Masculino y Femenino

Institución Educativa Nuestra Sra de El Carmen de Barbosa

- Fútbol de Salón Prejuvenil Femenino

Institución Educativa Manuel Atencia Ordóñez

- Fútbol Sala Juvenil masculino Magangué: Institución Educativa San Juan Bautista del Retiro

- Voleibol Prejuvenil Femenino Magangué: Institución Educativa Diosesano

Voleibol Juvenil Masculino y Femenino -Institución Educativa San Mateo.