¿Cómo mejorar la competitividad aérea de Ibagué?

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio el director de Fenalco en el Tolima, Daniel Orjuela, se refirió a la importancia de mejorar la conectividad era en la región con el fin de aumentar la competitividad del departamento.

“Uno de los pilares que tenemos en la competitividad es la conectividad, ahí en ese punto nos miden de diferentes maneras, uno la cantidad de vuelos, dos la cantidad de personas y tres la frecuencia que tenemos”, dijo Orjuela.

El directivo gremial sostuvo que el Aeropuerto Perales de Ibagué tiene un movimiento mensual promedio entre los 2.500 y 3 mil pasajeros que se movilizan a través de las aerolíneas que conectan a Ibagué directamente con Bogotá y Medellín.

“La idea es aumentar esta cifra de manera mensual, pero si se han dado cuenta todos los vuelos están totalmente vendidos, salen casi ocupados, esta es una manera de verificar que las personas están utilizando los vuelos para generar mayores frecuencias y rutas”, destacó.

A la vez resaltó que al existir una mayor frecuencia de vuelos y un alto número de pasajeros esto se reflejará en el costo de los tiquetes, “Los precios podrían bajar, generando mayor competitividad”.

Finalmente, sostuvo que el Aeropuerto Perales en la ruta Ibagué – Bogotá tuvo una mayor dinámica con los problemas que existieron en la vía que conecta a las dos ciudades por los trabajos del tercer carril entre Girardot y Bogotá, lo que permitió establecer que los vuelos a un buen precios pueden ser competitivos.