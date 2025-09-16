Capturaron a hombre armado en una cantina de Arjona, Bolívar

Cartagena

En operativos de patrullaje y control contra el homicidio, la Policía Nacional, a través de las patrullas de vigilancia en coordinación con el grupo de operaciones especiales (GOES), capturó a un individuo en una cantina del barrio de Bellavista del municipio de Arjona por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

El hecho se produjo alrededor de las 9 de la noche, cuando los uniformados fueron alertados por la comunidad sobre la presencia de un sujeto armado en un establecimiento abierto al público. Al llegar al lugar, los policiales identificaron al sujeto, quien, al notar la presencia policial, intentó deshacerse de un arma de fuego.

Tras realizar un registro personal, se constató que el objeto arrojado era una pistola calibre 9mm marca Smith & Wesson, con un proveedor y cinco cartuchos sin percutir.

De inmediato, se procedió a la incautación del arma y a la captura del individuo, a quien se le informaron sus derechos como persona capturada. El detenido fue judicializado por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

El coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante Departamento Policía Bolívar, señaló: “En el departamento de Bolívar, la Policía Nacional ha incautado 264 armas de fuego ilegales que seguramente iban a ser utilizadas para cometer hechos delictivos. Además, se han realizado 136 capturas por el delito de porte ilegal de armas de fuego.”