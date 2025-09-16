Avanzan obras de protección ribereña en corregimiento de Santa Lucía, Magangué

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, realizó una visita de inspección al corregimiento de Santa Lucía (Magangué), donde la Gobernación adelanta obras de protección para frenar la erosión causada por las corrientes del río Magdalena, fenómeno que venía poniendo en riesgo a la comunidad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La intervención, que inició oficialmente en abril bajo la coordinación de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres (OGRD), busca mitigar los riesgos para más de 400 familias que habitan en la ribera del afluente.

Durante el recorrido, el Gobernador destacó que el avance es altamente satisfactorio: se han instalado 12 mil metros de colchacreto, 850 metros de orilla intervenidos, 1.400 geobolsas ubicadas, 15 m² de manto antisocavante, 24 mil metros de excavación, 15 mil metros de relleno, entre otras obras

“Estas acciones están ayudando a controlar la erosión. Vamos a proteger y poner a salvo a la gente. Con estas obras de Santa Lucía le está diciendo adiós a la erosión y además aquí mismo vamos a hacer un corredor turístico”, aseguró Arana Padauí.

La comunidad expresó su satisfacción con los avances de la obra, ya que la protección de la ribera les devuelve tranquilidad y confianza en el futuro de su territorio.

César Flórez, líder de la comunidad y quien tuvo su casa por más 40 años y que se la llevó el río sostuvo que “estábamos a la expectativa, pero los ingenieros nos han ido explicando en qué consiste, cosas que aún desconocíamos, pero hoy vemos que están dando resultado. El Gobernador nos está cumpliendo y lo más importante es que Santa Lucía se está poniendo a salvo”.

Con esta intervención, la Gobernación de Bolívar reafirma su compromiso con la gestión del riesgo, la seguridad y la protección de las familias ribereñas.