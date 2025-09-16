Animal Fest: un evento para la familia que dejó un impacto económico cercano a $4.800 millones

Durante los días sábado 13 y domingo 14 de septiembre, Cartagena vivió con entusiasmo la primera versión del Animal Fest 2025, un evento que integró a la ciudadanía en torno al bienestar animal, la producción campesina y la cultura gastronómica local.

Al contar con más de 80.000 asistentes a las dos jornadas programadas en la Villa Olímpica, este evento se consolidó como un espacio de encuentro masivo y participativo.

La comunidad respondió de manera positiva a las diferentes actividades, que incluyeron el lanzamiento de la marca Cartagena es Agro, con el objetivo de impulsar a los campesinos cartageneros.

Con base en las cifras oficiales de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata), el Programa de Estudios Económicos de la Secretaría de Hacienda Distrital determinó que el impacto que generó el Animal Fest superó los $4.799 millones, siendo los sectores de alimentos, bebidas y transporte los principales beneficiados.

En el componente de bienestar animal, se registró un total de 4.120 animales atendidos en jornadas de salud, esterilizaciones y vacunaciones gratuitas.

El mercado campesino y la oferta gastronómica y artesanal fueron otros grandes protagonistas. Con apoyo de la Umata, el Animal Fest contó con 28 unidades productivas que comercializaron alimentos frescos y transformados como yuca, plátano, ñame, pasteles, pescados, huevos, frutas y raspados, a los que se sumaron artesanías, logrando ventas por más de $41.503.000, que representan un impulso significativo para la economía rural de Cartagena.

Por venta de alimentos, bebidas y otros productos, se estimaron ingresos por $841 millones, mientras que para el sector transporte la cifra ascendió a un estimado de más de $2.400 millones.

A estas cifras, Estudios Económicos sumó tanto la inversión aproximada de $330 millones que realizó el Distrito para Animal Fest y Cartagena es Agro, como $1.158 millones que generó el evento en efectos multiplicadores indirectos que estimularon la demanda de diversos productos y servicios.

El alcalde Dumek Turbay destacó que este evento es “una oportunidad para promover el respeto a los animales, visibilizar el papel de la Cartagena rural en el desarrollo de la ciudad y respaldar a los productores campesinos. Las cifras entregadas por Umata y Hacienda evidencian que, con una inversión relativamente baja, es posible generar encadenamientos productivos y bienestar para la economía de los cartageneros”.